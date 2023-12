Очільник Пентагону обговорив із союзниками ситуацію з безпекою судноплавства у Червоному морі

Міністр оборони США Ллойд Остін провів віртуальну зустріч зі своїми колегами та іншими представниками урядів 43 країн, а також ЄС і НАТО як об’єднань, щодо безпекової ситуації у Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Пентагоні.

Під час цієї зустрічі представники збройних сил США повідомили, що загалом за період загострення бойовики-хусити запустили з території Ємену понад 100 ударних безпілотників і балістичних ракет, від чого постраждали близько десяти торгових суден, та захопили у полон 25 моряків з одного судна.

Today, I convened a virtual ministerial with Ministers, Chiefs of Defense, and senior representatives from 43 countries and NATO and the EU to discuss the increased Houthi threat to maritime security in the Red Sea. I also reaffirmed our commitment to freedom of navigation and… pic.twitter.com/RhuYeYUtHK