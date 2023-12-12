Розвідка Британії: Війська РФ мають проблеми, коли воюють вночі

У розвідці Міноборони Британії проаналізували проблеми, з якими зіштовхуються російські загарбницькі війська під час бойових дій в Україні у нічний час.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді відомства 12 грудня.

За даними розвідки, численні повідомлення від учасників бойових дій з початку війни підкреслюють тенденцію про те, що у військових РФ є проблеми з веденням бойових дій вночі.

"Наприкінці листопада 2023 року користувач соцмереж, який стверджував, що він є російським солдатом, який воює в Херсонській області, звернув увагу на дефіцит приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників", – йдеться у зведенні.

Як вказують аналітики, прилади нічного бачення часто фігурують у списках обладнання, яке російські підрозділи просять у своїх родин та прихильників. Українські війська часто отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів.

В Міноборони Британії зазначають, що ці проблеми росіян також пов'язані з тим, що військові навчання в РФ рідко роблять акцент на тренуваннях в нічний час.

"Натомість, як правило, вони будуються в напрямку постановочних, денних заходів, щоб справити враження на старших офіцерів, які приїжджають з візитом. На противагу цьому, (вищезгаданий) російський солдат стверджував, що українські сили пересуваються переважно вночі", – резюмує розвідка.

Напередодні розвідувальна спільнота Міноборони Британії розповіла про успішні локальні контратаки Збройних сил України під час боїв біля Авдіївки.

Раніше розвідувальний центр Сил оборони Естонії прогнозував, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, яких вона зазнає.

У попередніх оглядах розвідка Британії розповідала, що незначне просування під Авдіївкою коштувало росіянам величезних втрат.