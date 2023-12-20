Суд ЄС: особам з громадянством Росії не заборонено керувати літаками у країнах Євросоюзу

Суд ЄС прояснив, що санкції Євросоюзу не забороняли особам з російським громадянством бути пілотами повітряних суден на території ЄС, та на цій підставі відхилив позов росіянки, яка оскаржувала рішення Ради ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про такий результат розгляду повідомила пресслужба суду.

Позов подала жінка, яка одночасно є громадянкою Росії та Люксембургу і має у Люксембурзі ліцензію як приватний пілот. Вона оскаржила санкції ЄС через те, що їй заборонили літати.

Серед санкцій ЄС у зв’язку з війною Росії проти України, як відомо – рішення Ради ЄС про заборону усім зареєстрованим в РФ літакам приземлятися, злітати чи летіти транзитом через територію країн Євросоюзу. Аналогічні заходи поширюються на повітряні судна, зареєстровані не в Росії, якщо їхнім власником є громадянин Росії чи юрособа з Росії, або ж ці літаки орендовані для чартерного рейсу чи в інший спосіб "контролюються" фізичною або юридичною особою з РФ.

Єврокомісія та Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) трактують останнє як заборону у тому числі особі з російським громадянством приватно літати як пілот, тому що фактично тоді ця особа "контролює" літак і його пересування.

На цю інтерпретацію посилалося Управління цивільної авіації Великого герцогства Люксембург у своїй відповіді позивачці.

"Суд дійшов висновку, що дана заборона не поширюється на позивачку. Заборона стосується лише економічного чи фінансового контролю над повітряним судном, а не того контролю, який здійснює пілот. Інтерпретація, згідно з якою заборона поширюється у тому числі на громадян Росії з ліцензією приватного пілота, була би неналежною у контексті того, що мета цього заходу – тиснути на президента Росії та його уряд", – йдеться у поясненні.

Також Суд ЄС відхилив позов російського олігарха Романа Абрамовича, який вимагав скасувати санкції проти нього та хотів компенсацію у розмірі 1 млн євро.

Нагадаємо, у рамках останнього ухваленого 12-го пакета санкцій під обмеження потрапили син Дмитрія Медведєва, пропагандисти РФ, підприємства ОПК і військові.