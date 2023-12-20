Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, которым разрешили "ковидную" господдержку Air France

Суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, которым Франции разрешили предоставить государственную финансовую помощь авиакомпаниям Air France и Air France-KLM в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В апреле 2020 года Франция сообщила ЕК о намерениях оказать помощь Air France и предоставить государственную гарантию на 90% займа объемом 4 млрд евро, которые предоставил консорциум банков, и 3 млрд евро займа от акционеров. Еврокомиссия тогда определила Air France как единственного бенефициара помощи, отдельного от всех других компаний группы Air France-KLM.

В марте 2021 года Франция снова сообщила Еврокомиссии о помощи в виде рекапитализации Air France и холдинговой компании Air France-KLM. Это предусматривало участие Франции в запланированном увеличении акционерного капитала компании на сумму до 1 млрд евро и преобразование акционерного кредита в гибридный инструмент. Еврокомиссия определила Air France и холдинг Air France-KLM исключительными бенефициарами помощи, с исключением в частности KLM как компании, являющейся частью группы.

Решение обжаловали в суде ЕС ирландский лоукостер Ryanair и Malta Air как противоречащие европейскому законодательству о конкуренции.

Суд ЕС по результатам рассмотрения поддержал замечания и аннулировал решение Еврокомиссии.

"Суд считает, что Еврокомиссия ошиблась в определении бенефициаров госпомощи, исключая холдинг Air France-KLM и KLM в деле T-216/21 и KLM в деле T-494/21... Суд пришел к выводу, что Air France-KLM в первом случае и KLM во втором случае могли по меньшей мере косвенно получить выгоду от преимущества, обеспеченного государственной помощью", – говорится в сообщении для СМИ по решению суда.

В комментарии AFP компании сообщили, что принимают к сведению решение и изучат возможность подачи апелляции.

Также в среду Суд ЕС отклонил иск российского олигарха Абрамовича об отмене санкций.

Еще в одном решении суд разъяснил, что "авиационные" санкции ЕС в связи с войной РФ против Украины не запрещают пилотам-гражданам России управлять самолетами в странах ЕС.