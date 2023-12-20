Литва у 2024 році планує провести навчання для 3,5 тисяч українських військових

Литва наступного року планує провести навчання для 3500 українських військових.

Як повідомляє LRT, про це повідомили у збройних силах Литви.

За 2023 рік литовські інструктори підготували на території Литви та в рамках багатонаціональної програми у Британії та місії ЄС близько 2900 українських військових. Це включало базову підготовку, а також навчання на конкретних видах техніки і підготовку командирів різного рівня.

Безпосередньо у Литві пройшли навчання 1600 українських військових за 88 різними курсами, а сапери проходили підготовку в рамках ініціативи Литви з країнами Північної Європи.

У наступному році литовські інструктори будуть залучені до підготовки близько 3500 українських військових – знову у рамках місії Євросоюзу EUMAM, операції Interflex на території Сполученого Королівства, а також безпосередньо у Литві.

Раніше у середу повідомили, що в Україну прибула нова партія військової допомоги від Литви.

Минулого тижня Литва передала кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності, а також – близько тисячі розкладних ліжок.