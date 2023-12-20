Литва в 2024 году планирует провести обучение для 3,5 тысяч украинских военных

Литва в следующем году планирует провести обучение для 3500 украинских военных.

Как сообщает LRT, об этом сообщили в вооруженных силах Литвы.

За 2023 год литовские инструкторы подготовили на территории Литвы и в рамках многонациональной программы в Британии и миссии ЕС около 2900 украинских военных. Это включало базовую подготовку, а также обучение на конкретных видах техники и подготовку командиров разного уровня.

Непосредственно в Литве прошли обучение 1600 украинских военных по 88 различным курсам, а саперы проходили подготовку в рамках инициативы Литвы со странами Северной Европы.

В следующем году литовские инструкторы будут привлечены к подготовке около 3500 украинских военных – снова в рамках миссии Евросоюза EUMAM, операции Interflex на территории Соединенного Королевства, а также непосредственно в Литве.

Ранее в среду сообщили, что в Украину прибыла новая партия военной помощи от Литвы.

На прошлой неделе Литва передала несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также – около тысячи раскладных кроватей.