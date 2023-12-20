Екологи у Греції оскаржують будівництво газосховища, покликаного зменшити залежність від РФ

П'ять грецьких та міжнародних природоохоронних організацій у вівторок подали до вищого адміністративного суду Греції, оскаржуючи будівництво морського газосховища та заводу з переробки природного газу біля портового міста Александруполіс.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Термінал, який має запрацювати на початку наступного року, працюватиме на модифікованому танкері "Александруполіс". Він буде зберігати скраплений природний газ і перетворювати його в газоподібний стан для постачання в газорозподільну мережу Греції.

У своєму судовому позові природоохоронні групи, серед яких – Greenpeace та Всесвітній фонд дикої природи – називають проєкт "аварійно небезпечним" і таким, що становить загрозу для морського середовища.

Серед інших аргументів позивачів – необхідність скорочувати інвестиції у викопне паливо, які суперечать зобов’язанням Греції із боротьби зі змінами клімату.

Про газовий проєкт у районі порту Александруполіса Греція заговорила вперше у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну й необхідність країн Європи зменшувати залежність від російського викопного палива.

Заради газового хабу грецька влада скасувала приватизацію порту, а ЄС погодив виділення понад 165 мільйонів євро державної допомоги на реалізацію проєкту, пояснюючи це тим, що природний газ залишається ключовим джерелом енергії в умовах "зеленого" переходу.

Новий термінал, запуск якого після випробувань має відбутись до березня 2024 року, матиме потужність регазифікації до 5,5 мільярдів кубометрів на рік.