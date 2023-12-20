Экологи в Греции оспаривают строительство газохранилища, призванного уменьшить зависимость от РФ

Пять греческих и международных природоохранных организаций во вторник подали в высший административный суд Греции, оспаривая строительство морского газохранилища и завода по переработке природного газа возле портового города Александруполис.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Терминал, который должен заработать в начале следующего года, будет работать на модифицированном танкере "Александруполис". Он будет хранить сжиженный природный газ и превращать его в газообразное состояние для поставки в газораспределительную сеть Греции.

В своем судебном иске природоохранные группы, среди которых – Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы – называют проект "аварийно опасным" и представляющим угрозу для морской среды.

Среди других аргументов истцов – необходимость сокращать инвестиции в ископаемое топливо, которые противоречат обязательствам Греции по борьбе с изменениями климата.

О газовом проекте в районе порта Александруполиса Греция заговорила впервые в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину и необходимости стран Европы уменьшать зависимость от российского ископаемого топлива.

Ради газового хаба греческие власти отменили приватизацию порта, а ЕС согласовал выделение более 165 миллионов евро государственной помощи на реализацию проекта, объясняя это тем, что природный газ остается ключевым источником энергии в условиях "зеленого" перехода.

Новый терминал, запуск которого после испытаний должен состояться до марта 2024 года, будет иметь мощность регазификации до 5,5 миллиардов кубометров в год.