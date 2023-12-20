Президент Польши просит Туска не торопиться с увольнением руководства госСМИ

Польский президент Анджей Дуда обратился с письмом к премьер-министру Дональду Туску в связи с увольнением руководства государственных СМИ, призывая его "уважать польский правовой порядок".

Свое письмо Дуда опубликовал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Президент Польши указал, что "политическая цель не может быть оправданием для нарушения конституционных принципов и закона".

Он подчеркнул, что "весь Совет министров принял передо мной присягу, о которой говорится в статье 151 Конституции, обязавшись, в частности, сохранять верность положениям Конституции и других законов Республики".

Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa.

Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami Ministra Kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Premiera @donaldtusk i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego.… pic.twitter.com/DT9xkBPXef — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 20, 2023

Туск вскоре ответил Дуде в той же соцсети, указав, что увольнение руководства госСМИ Польши как раз и направлено "на восстановление правового порядка и общей порядочности в общественной жизни".

"Вы можете рассчитывать на нашу решимость и железную последовательность в этом вопросе", – добавил премьер.

В среду новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы: новая польская власть заявляет, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников из партии "Право и справедливость".

После прихода к власти в 2015 году ПиС изменила польский закон о средствах массовой информации и создала регулятора СМИ, который мог увольнять правление и наполнять государственные СМИ журналистами, которые симпатизируют политике партии.

При предыдущем правительстве Польша опустилась с 18 на 57 место в мировом индексе свободы прессы.

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