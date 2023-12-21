Парламент Естонії не підтримав створення слідчої комісії щодо "російського бізнесу" чоловіка прем’єрки

Парламентська більшість в естонському Рійгікогу відкинула проєкт про створення спеціальної слідчої комісії щодо "російського бізнесу" чоловіка прем’єрки Каї Каллас.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Проєкт внесла опозиційна партія Isamaa ("Вітчизна"). Голосування відбулося у середу. 51 депутат зі 101 віддав голос за відхилення проєкту, і ще 13 не взяли участі у голосуванні.

Нагадаємо, скандал стосується надання послуг з перевезення для естонського клієнта у Росії компанією, у якій мав частку власності чоловік Каї Каллас Арво Халлік (детально про це – у статті Родинний бізнес із російським слідом)

Прем’єрка відкинула звинувачення в тому, що чоловік мав будь-які справи з Росією, та назвала суперечки навколо цього питання "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів.

Халлік після скандалу ходив на розмову в Поліцію безпеки (КаПо).