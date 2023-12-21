Парламент Эстонии не поддержал создание следственной комиссии по "российскому бизнесу" мужа премьера

Парламентское большинство в эстонском Рийгикогу отвергло проект о создании специальной следственной комиссии по "российскому бизнесу" мужа премьер-министра страны Каи Каллас.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Проект внесла оппозиционная партия Isamaa ("Отечество"). Голосование состоялось в среду. 51 депутат из 101 отдал голос за отклонение проекта, и еще 13 не приняли участия в голосовании.

Напомним, скандал касается предоставления услуг по перевозке для эстонского клиента в России компанией, в которой имел долю собственности муж Каи Каллас Арво Халлик (подробно об этом – в статье Семейный бизнес с российским следом).

Премьер отвергла обвинения в том, что муж имел какие-либо дела с Россией, и назвала споры вокруг этого вопроса "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов.

Халлик после скандала ходил на разговор в Полицию безопасности (КаПо).