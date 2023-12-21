Суд ЕС отказался отвечать на запрос палаты Верховного суда Польши: "Она не независима"

Суд ЕС отказался отвечать на запрос палаты Верховного суда Польши на основании того, что ее нельзя считать независимым и беспристрастным судебным органом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Польский судья, который хотел продолжить работу после достижения пенсионного возраста, обжаловал в Палате чрезвычайного контроля и публичных дел Верховного суда решение Национального совета судей, который решил не рассматривать его запрос из-за нарушения предельных сроков. Палата в процессе рассмотрения обратилась в Суд ЕС с просьбой прояснить определенные законодательные аспекты в этом вопросе.

Суд ЕС решил, что запрос "не исходит от органа, имеющего статус независимого и беспристрастного суда, созданного в соответствии с нормами права ЕС" и на этом основании признал его неприемлемым.

Судьи ссылаются на решение ЕСПЧ, который признал две судебные коллегии Палаты не соответствующими критерию независимости, поскольку назначение их членов происходило с нарушением фундаментальных национальных правил, определяющих процедуру назначения судей.

"Суд сравнил выводы и оценки ЕСПЧ и Высшего административного суда Польши с собственной практикой относительно условий назначения судей в Верховный суд Польши. На основании этого суд пришел к выводу, что сочетание различных элементов, характеризующих назначение судей в состав судейской коллегии... дает основания для легитимных сомнений относительно независимости и беспристрастности этих судей и подрывает доверие", – отмечается в коммюнике Суда ЕС.

Напомним, в 2021 году Суд Евросоюза обязал Польшу выплачивать Европейской комиссии штраф в размере один миллион евро в день за отказ приостановить применение законодательства о полномочиях тогдашней Дисциплинарной палаты Верховного суда – которая, по мнению судей, противоречила верховенству права и праву Евросоюза.