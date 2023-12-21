Орбан объяснил, почему так боится членства Украины в НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что членство Украины в НАТО обязало бы Венгрию "на следующий же день" отправить туда свои войска.

Об этом Орбан сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в четверг, его цитирует издание Telex, пишет "Европейская правда".

Он заявил, что считает суверенитет стран, включая Украину, важным в вопросах ЕС и НАТО, но он не хочет, чтобы Венгрия была втянута в войну.

По его словам, союз со страной, которая участвует в открытом военном конфликте против другой страны, не в интересах Венгрии.

"Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны отправить войска со следующего утра. Мы этого не хотим", – отметил Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Он также считает, что с присоединением Украины к ЕС вся центральноевропейская поддержка – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.