Чи впливає громадянське суспільство на український порядок денний

Громадянське суспільство в Україні історично є ключовим рушієм та голосом змін. В моменти турбулентностей та потрясінь українці гуртувались та обʼєднувались, на здивування власних політиків та міжнародних партнерів.

Саме це і сталось 24 лютого – "українці згадали, що вони є українцями". Майже два роки важкої та виснажливої російської війни проти України роблять своє. То ж що робить громадянське суспільство зараз?

Розповідаємо про громадську організацію АНТС, яка більше чотирьох років займається захистом національних інтересів України.

"Європі – так!"

Історичний курс України до Європейського Союзу — один із наскрізних напрямків діяльності АНТС. Війна насправді показала, що Україна є надійним і відважним союзником Європи.

У цьому контексті рішення Європейського Союзу про відкриття переговорів про вступ України є важливим кроком на шляху до її інтеграції до ЄС. Це рішення — чіткий сигнал підтримки України від її європейських партнерів і допоможе зміцнити українські позиції в боротьбі з російською агресією.

Роль молоді в цьому процесі є особливо важливою. Саме молоді люди відіграють ключову роль в процесах євроінтеграції, є найбільш мотивованими та інноваційними і мають найбільшу перспективу для успіху в сучасному світі.

Однією з цілей освітніх продуктів організації є прагнення, щоб молодь була представлена ​​на всіх рівнях управління, в громадянському секторі, інституціях, у тому числі й на державній службі.

"Неможливо щось досягнути законодавчими, виконавчими діями, реформами – лише в комплексі можливо щось змінити і в першу чергу це мають бути зміни у свідомості, у підході до роботи, але це має боліти, а фаховість людей має бути критерієм номер 1," – говорить Богдан Веселовський, керівник експертної групи з євроінтеграції та координації політик директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстицій України.

Підтримка молодих та перспективних регіональних лідерів

Підтримка регіонів та розвиток мережі – ще один із ключових тем, що є в центрі уваги АНТС. Підтримка молодих регіональних лідерів є інвестицією в майбутнє країни, наголошує голова організації та співзасновниця Міжнародного центру української перемоги Ганна Гопко.

Один з проектів, що підтримує такі ініціативи HALLI 2.0 – всеукраїнський інкубатор для виявлення, підтримки та впровадження інновацій на місцевому рівні.

12 грудня в Києві відбувся фінал Хакатону HALLI 2.0. Зібратись 15 команд-фіналістів з Полтавської, Донецької, Вінницької, Харківської, Рівненської, Сумської, Черкаської, Дніпропетровської, Запорізької, Волинської областей.

Вони стали кращими з 60 команд – учасниць ідеатонів та отримали міні-гранти на доопрацювання своїх ідей перед фіналом. Всього на участь у цьогорічному хакатоні було подано 228 заявок. Команди представляли проєкти в галузі освіти, підтримки ВПО, екології, енергетики, цифровізації та туризму.

Переможцями проєкту стали команди "МАРА" з проєктом MARA: провідник у досвіді проживання втрати, "Бібліохаб2 з проєктом Сучасний простір нових можливостей, "Сила Поділля" з проєктом Сила Поділля. Наступним етапом є підтримка команд, що триватиме до березня 2024 року.

"Говорячи про HALLI – ми створюємо унікальне середовище змінотворців. Це не просто проєкт, це територія довіри та віри, цінностей та переконань, фаховості та експертизи, небайдужості та емпатії, розуміння та підтримки. Учасники зростають над собою, повертаючись до будених задач, захоплюють своє оточення, мотивуючи так само робити зміни.

Вони формують вже свої кола дієвців від локальних до глобальних, – про важливість таких ініціатив ділиться менеджерка Наталя Тішкова, – Власне це наше завдання – в період творення історії не сховатися, бо вона стосується кожного та кожну, а тому – час діяти "ЗАРАЗ"!"

Найважливіше: війна = наша реальність, про яку не можна дозволити забути

Війна – це не просто поєднання звуків вибухів, людського плачу та скреготу металу. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки, і багато хто з них ніколи не зможе туди повернутися. Війна також забрала життя тисяч людей, як військових, так і цивільних.

На форумі зібрались представники місцевого самоврядування, інноватори, візіонери з єдиною метою – обʼєднати зусилля.

"Ваш особистий досвід той, що ви понесете туди потім, це той, що ви повинні знати кожен – пораненого, ви повинні турбуватися про них в лікарні, це ваш особистий досвід. Без цього досвіду ви не українці, – звернулась до молоді Оксана Корчинська, українська громадська діячка, волонтерка, – Ви наше продовження, все що ми робимо на фронті заради Вас".

"Позиція українського громадянського суспільства щодо війни має бути твердою та непохитною. Вона має чітко засуджувати російську агресію та підтримувати українську державу та її Збройні Сили. Українське громадянське суспільство має також активно працювати над підтримкою постраждалих від війни," – пояснює позицію ГО "АНТС" виконавчий директор Василь Сегін.

Громадянське суспільство має активно працювати над впливом на процеси всередині та зовні держави.

"Війна – це можливості відкриття, навіть, якщо весь світ буде проти нас, це не означає, що ми здамося. Бо ми пам’ятаємо, що таке тюрми, Сибір, в радянські часи, ми пам’ятаємо і знаємо, що відбувається на окупованих територіях, що було в окупованих Херсоні та Бучі. Тому ми приречені на перемогу. Час України настав," – каже Ганна Гопко.



Автор: Вікторія Кравчук