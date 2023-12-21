Менше половини українських біженців пройшли інтеграційні курси в Німеччині

Менше половини українців, які отримали право на проходження інтеграційних курсів у Німеччині, завершили їх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild з посиланням на звіт аудиторів Рахункової палати Німеччини.

З'ясувалося, що з лютого 2022 року право на проходження інтеграційних курсів у Німеччині отримали майже 450 тисяч українців. Однак до середини цього року ці курси пройшли лише 194 000 з них, тобто менше половини.

Загалом центри зайнятості наказали 294 тисячам українців пройти курси, щоб отримати роботу.

Аудитори розкритикували високий відсоток відмов, тривалий час очікування, незайняті місця та високу вартість інтеграційних курсів.

До вересня 2023 року BAMF (Федеральне відомство з питань міграції та біженців) витратило на них близько 776 млн євро. На 2024 рік заплановано витрати на понад 1 млрд євро.

За останні 10 років вартість курсів зросла на 273%. Однак середня кількість учасників збільшилася лише на 79%.

Нагадаємо, Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

За даними Федерального агентства зайнятості, рівень зайнятості українців у Німеччині наразі становить 19%.