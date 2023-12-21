Менее половины украинских беженцев прошли интеграционные курсы в Германии

Менее половины украинцев, которые получили право на прохождение интеграционных курсов в Германии, завершили их.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild со ссылкой на отчет аудиторов Счетной палаты Германии.

Выяснилось, что с февраля 2022 года право на прохождение интеграционных курсов в Германии получили почти 450 тысяч украинцев. Однако к середине этого года эти курсы прошли только 194 000 из них, то есть меньше половины.

В целом центры занятости приказали 294 тысячам украинцев пройти курсы, чтобы получить работу.

Аудиторы раскритиковали высокий процент отказов, длительное время ожидания, незанятые места и высокую стоимость интеграционных курсов.

До сентября 2023 года BAMF (Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев) потратило на них около 776 млн евро. На 2024 год запланированы расходы на более чем 1 млрд евро.

За последние 10 лет стоимость курсов выросла на 273%. Однако среднее количество участников увеличилось лишь на 79%.

Напомним, Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль считает, что работодателям следует брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

По данным Федерального агентства занятости, уровень занятости украинцев в Германии сейчас составляет 19%.