Європарламент: Угорщина непридатна для головування в ЄС

Численні порушення Угорщиною європейського законодавства роблять її непридатною для головування в ЄС на ротаційній основі у 2024 році.

Резолюцію такого змісту, як пише "Європейська правда", наступного тижня планують ухвалити депутати Європарламенту, повідомляє видання Euractiv.

Проєкт резолюції, з яким ознайомилось видання, підтримали основні партії Європарламенту. Угорщина має очолити Раду ЄС з липня 2024 року, менш ніж через місяць після наступних європейських виборів.

Головуюча на ротаційній основі у Раді ЄС країна відповідає за формування переговорів щодо законів ЄС. Резолюція "ставить під сумнів, як Угорщина зможе надійно виконати це завдання у 2024 році, враховуючи її невідповідність законодавству ЄС і цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про заснування Європейського Союзу, а також принципу щирого співробітництва".

Резолюція закликає уряди ЄС "знайти належне рішення якомога швидше" і "нагадує, що Європарламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено".

У відповідь речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту в тому, що їм "не подобається миротворча позиція Угорщини і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт". Ковач мав на увазі позицію Угорщини щодо вторгнення Росії в Україну, через яку Будапешт часто гальмував санкції проти Росії і виступав проти військової та гуманітарної допомоги Україні.

Резолюція також звинувачує уряд Віктора Орбана у "системній корупції" і "засуджує антиєвропейські комунікаційні кампанії угорського уряду, які є частиною стратегії уряду, спрямованої на відволікання уваги від невідповідності цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про Європейський Союз".

Уряд прем'єр-міністра Орбана в останні роки перебуває в майже постійному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності судової влади, свободи преси, громадянського суспільства та верховенства права.

У квітні лідери майже усіх політичних груп у Європарламенті закликали Єврокомісію не задовольняти запити Угорщини на додаткові європейські кошти через питання до демократії, верховенства права і дотримання прав людини.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Freedom House, стан демократії в Угорщині під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана продовжив погіршуватися у 2022 році.