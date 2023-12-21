Орбан о председательстве Венгрии в ЕС: Мы хотим оккупировать Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Орбан сказал в интервью венгерскому журналу Mandiner.

По словам премьера Венгрии, председательство его страны в ЕС будет иметь "больше миротворческую, балансирующую роль, чем обычная воинственная Венгрия, которая представляет свои национальные интересы".

На вопрос о теоретической вероятности лишения Будапешта председательства или вообще его выхода из ЕС Орбан ответил, что хочет завести Венгрию "еще глубже внутрь" объединения.

"Мой план заключается не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать. Я не предлагаю, чтобы Венгрия стояла в стороне, на обочине, на внешнем круге, но чтобы она вошла туда, представляла свои идеалы, свои ценности, свою программу и убеждала все больше стран, что это правильно", – пояснил он.

Глава венгерского правительства считает, что его государство показывает успех по сравнению с другими – начиная от выхода из экономического кризиса 2010 года до борьбы с миграцией и существования "консервативно-христианской политической системы, которая способна завоевать доверие народа".

"Я хотел бы, чтобы Брюссель и Европа в целом серьезно задумались над тем, не стоит ли нам вместо прогрессивно-либерального безумия, которое мы наблюдаем сегодня, обратить внимание на Венгрию. Возможно, они найдут что-то, что смогут взять из венгерской модели", – предположил Орбан.

Венгрия, как известно, будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии. Сейчас в Совете ЕС председательствует Испания.

В июне Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил "серьезную обеспокоенность" событиями в Венгрии в свете ее будущего председательства в Совете Европейского Союза.