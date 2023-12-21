Профспілки скасували раптовий страйк, який паралізував тунель під Ла-Маншем

Французькі працівники компанії Eurotunnel, яка обслуговує однойменний тунель під Ла-Маншем, що сполучає Велику Британію та Францію, після кількох годин несподіваного страйку скасували його, розблокувавши рух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Несподіваний страйк французьких працівників компанії Eurotunnel, дочірньої компанії групи Getlink, призвів до закриття тунелю опівдні в четвер. У результаті був повністю заблокований залізничний рух між обома країнами.

Причиною страйку стало відхилення профспілками додаткової виплати працівникам Eurotunnel у розмірі 1000 євро. Вони зажадали збільшити її втричі.

Страйк призвів до ажіотажу в Британії та Франції, позаяк припав на початок сезону відпусток, коли жителі обох країн активно подорожують між собою. Британські й французькі подорожувальники почали активно переплановувати рейси.

У французькому Кале біля входу до терміналу, де легкові та вантажні автомобілі переправляють на потягах до британського Фолкстона, почали утворюватися довжелезні черги з автомобілів, що розтягнулися на понад кілометр.

Страйк закінчився близько 19:30, коли профспілки оголосили про його припинення. Після цього тунель під Ла-Маншем відкрився.

Як відомо, євротунель або тунель під Ла-Маншем – це залізничний двошляховий тунель завдовжки близько 51 кілометра, з яких 39 пролягають під протокою Ла-Манш. Він з'єднує континентальну Європу з Великою Британією залізничним сполученням.

Нагадаємо, на початку місяця по всій Німеччині скасовували понад 80% потягів через страйк профспілки машиністів GDL, що охоплює і пасажирські рейси, і вантажні перевезення.