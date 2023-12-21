Несподіваний страйк порушив рух поїздів у тунелі під Ла-Маншем

Несподіваний страйк французьких робітників Євротунелю, що сполучає Велику Британію з континентальною Європою, у четвер перервав залізничний рух через Ла-Манш, поставивши під загрозу плани багатьох людей на різдвяні свята.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Представник компанії Getlink, яка управляє та експлуатує інфраструктуру тунелю під Ла-Маншем, заявив, що сьогоднішній заклик до страйку представників профспілок французьких працівників "Євротунелю" призвів до повного припинення обслуговування та закриття терміналів Getlink у Франції та Великобританії.

Reuters

Reuters

Компанія додала, що профспілки відхилили оголошену керівництвом бонусну виплату в розмірі однієї тисячі євро, вимагаючи збільшити суму втричі.

Водночас залізничний оператор Eurostar у Twitter (X) порекомендував клієнтам за можливістю відкласти свою подорож, "навіть якщо це буде завтра", а також повідомив, що рух поїздів до Лондона та з нього наразі призупинили.

Згідно з численними неперевіреними повідомленнями у соцмережах, люди, які намагалися дістатися Лондона або Парижа на Різдво, скаржаться, що вони застрягли в поїздах або на вокзалах, а деякі з них вказували, що поїзди, можливо, розвернули назад до станцій відправлення.

Раніше працівники залізничного транспорту Фінляндії погрожували повністю зупинити рух поїздів.

Перед цим повідомляли, що по всій Німеччині скасовували понад 80% потягів через страйк профспілки машиністів GDL, що охоплює і пасажирські рейси, і вантажні перевезення.