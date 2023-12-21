Профсоюзы отменили внезапную забастовку, которая парализовала тоннель под Ла-Маншем

Французские работники компании Eurotunnel, которая обслуживает одноименный тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и Францию, после нескольких часов неожиданной забастовки отменили ее, разблокировав движение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Неожиданная забастовка французских работников компании Eurotunnel, дочерней компании группы Getlink, привела к закрытию тоннеля в полдень в четверг. В результате было полностью заблокировано железнодорожное движение между обеими странами.

Причиной забастовки стало отклонение профсоюзами дополнительной выплаты работникам Eurotunnel в размере 1000 евро. Они потребовали увеличить ее втрое.

Забастовка привела к ажиотажу в Британии и Франции, так как пришлась на начало сезона отпусков, когда жители обеих стран активно путешествуют между собой. Британские и французские путешественники начали активно перепланировать рейсы.

Во французском Кале у входа в терминал, где легковые и грузовые автомобили переправляют на поездах в британский Фолкстон, начали образовываться длинные очереди из автомобилей, растянувшиеся более чем на километр.

Забастовка закончилась около 19:30, когда профсоюзы объявили о ее прекращении. После этого тоннель под Ла-Маншем открылся.

Как известно, евротоннель или тоннель под Ла-Маншем – это железнодорожный двухпутный тоннель длиной около 51 километра, из которых 39 пролегают под проливом Ла-Манш. Он соединяет континентальную Европу с Великобританией железнодорожным сообщением.

Напомним, в начале месяца по всей Германии отменяли более 80% поездов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL, охватывающей и пассажирские рейсы, и грузовые перевозки.