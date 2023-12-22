Німеччина готується до можливих новорічних заворушень

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в коментарі медіа-групі RND, повідомляє DW.

За словами глави МВС, цього року влада готується до потенційного насильства більше, ніж у минулому. Міністерка також подякувала екстреним службам, які "підставляють свою шию під удар заради нашої безпеки".

"Я знаю, що федеральні землі та їхні поліцейські сили зараз готуються до цього інакше, ніж минулого разу: з новими оцінками ризиків, з більшою кількістю поліції", – сказала Фезер.

Вона висловила стурбованість, що новорічна ніч може знову стати днем, коли "ми будемо змушені пережити сліпу лють і безглузде насильство" в деяких містах, зокрема, проти поліцейських або екстрених служб.

Водночас профспілка поліціянтів Німеччини наполягає на посиленні покарань для осіб, які вчинили насильство проти співробітників екстрених служб, а пожежна служба закликає до використання більшої кількості натільних відеокамер, щоб мати можливість довести, що акти насильства мали місце.

У січні поліція Берліна повідомила, що арештувала 145 осіб у зв'язку з новорічними заворушеннями в столиці, зокрема 38 осіб були затримані у зв'язку з нападами на поліцейських та співробітників екстрених служб.

"У такі дні, як новорічна ніч, ми спостерігаємо загальне зростання насильства. І, звичайно, ми повинні дуже уважно стежити за небезпекою змішування цього з радикалізацією, яку ми зараз спостерігаємо у світлі конфлікту на Близькому Сході", – вказала глава МВС.

Раніше федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV), яке відіграє роль спецслужби, вказало на значне зростання рівня загрози ісламістських терактів у країні на тлі війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС на Близькому Сході.

На початку листопада, після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності ХАМАС у країні, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер втілила заборону в життя.