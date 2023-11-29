У Німеччині попередили про підвищений ризик терактів через війну на Близькому Сході

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV), яке відіграє роль спецслужби, вказало на значне зростання рівня загрози ісламістських терактів у країні на тлі війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС на Близькому Сході.

Про це йдеться у повідомленні відомства, опублікованому в середу, пише "Європейська правда".

Керівник BfV Томас Хальденванг заявив, що загроза ісламістського нападу вже давно нависла над Німеччиною, але нинішнє загострення між Ізраїлем і ХАМАС призвело до все частіших закликів до насильства в "джихадистському спектрі".

"Це може призвести до радикалізації зловмисників, які діють поодинці й атакують "м'які цілі" (легкодоступні цілі. – Ред.) простими засобами. Небезпека реальна і вища, ніж була протягом тривалого часу", – підкреслив він.

BfV також зауважує, що на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС довкола антисемізму об’єднались навіть ворожі ісламістські організації, як-то "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". Як наслідок, потенціал терористичних атак проти євреїв та "Заходу" в цілому значно зріс.

Крім того, спецслужба вказує на теракти або спроби терактів у деяких сусідніх європейських країнах протягом останніх тижнів, де нападники прямо посилалися на конфлікт на Близькому Сході.

Німецька влада вже оголошувала про посилення безпеки для євреїв та єврейських установ після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

На початку листопада, після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності ХАМАС у країні, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер втілила заборону в життя.