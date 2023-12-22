У щойно призначеної міністерки уряду Франції знайшли незадекларовані подарунки

Нова міністерка охорони здоров’я Франції Агнес Фірмен-Ле Бодо одразу ж після призначення потрапила у скандал через публікацію про те, що має незадекларовані коштовні подарунки.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Фірмен-Ле Бодо щойно призначили тимчасовою очільницею відомства після відставки попереднього міністра Орельєна Руссо – з його власної ініціативи через категоричну незгоду з законом про імміграцію, який останніми днями був головною темою дебатів у парламенті і вкрай важливий для президента Емманюеля Макрона.

Видання Mediapart того ж дня опублікувало інформацію про те, що нова міністерка, ще працюючи фармацевткою, отримала від фармкомпанії Urgo подарунки вартістю близько 20 тисяч євро і не задекларувала їх, у зв’язку з чим вже ведеться розслідування.

Увечері прокурор Гавра Брюно Дьйодонне підтвердив AFP, що таке розслідування справді ведеться за фактом "несанкціонованого отримання працівником сфери охорони здоров’я благ, закуплених особою, що займається виробництвом або продажем медичної продукції" і це є продовженням іншої справи, у якій щодо компанії вже є обвинувальний вирок.

У команді міністерки відмовилися давати коментарі.

Детальніше про проєкт, що спричинив суперечки в уряді, читайте у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію