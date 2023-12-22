У новоназначенного министра правительства Франции нашли незадекларированные подарки

Новый министр здравоохранения Франции Агнес Фирмен-Ле Бодо сразу же после назначения попала в скандал из-за публикации о том, что имеет незадекларированные ценные подарки.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Фирмен-Ле Бодо только что назначили временной главой ведомства после отставки предыдущего министра Орельена Руссо – по его собственной инициативе из-за категорического несогласия с законом об иммиграции, который в последние дни был топ-темой дебатов в парламенте и крайне важен для президента Эмманюэля Макрона.

Издание Mediapart в тот же день опубликовало информацию о том, что новый министр, еще работая фармацевтом, получила от фармкомпании Urgo подарки стоимостью около 20 тысяч евро и не задекларировала их, в связи с чем уже ведется расследование.

Вечером прокурор Гавра Брюно Дьйодонне подтвердил AFP, что такое расследование действительно ведется по факту "несанкционированного получения работником сферы здравоохранения благ, закупленных лицом, занимающимся производством или продажей медицинской продукции" и это является продолжением другого дела, в котором в отношении компании уже есть обвинительный приговор.

В команде министра отказались давать комментарии.

Подробнее о проекте, вызвавшем споры в правительстве, читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции