Ключевой аэропорт Амстердама отменил и отложил из-за шторма почти тысячу рейсов

Из-за шторма "Пиа", бушующего на севере Европы, в аэропорту Амстердама "Схипхол", который является одним из ключевых европейских пересадочных узлов, отменили 300 рейсов и задержали еще 650.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NL Times.

Уточняется, что по состоянию на 20:00 по киевскому времени четверга в целом отменили 176 рейсов на вылет и 153 рейса на прилет, а также задержали 317 рейсов на вылет и 331 рейс на прилет.

Авиакомпании уже отменили около 200 рейсов до начала шторма, и эта цифра росла в течение дня.

Роттердамский аэропорт Гааги также предупредил о возможных задержках и отмене рейсов. В аэропорту Эйндховена также были некоторые задержки.

Кроме аэропортов, шторм также вызвал задержки на железной дороге и автодорогах Нидерландов. В частности, между Боскупом и Гаудой не курсировали поезда, поскольку на пути упало дерево. Это также произошло между городами Зволле и Хенгело, хотя несколько поездов смогли проехать по этому маршруту.

Кроме того, из-за обрыва электролинии поезда не курсировали между Дронтеном и Зволле, но неизвестно, произошло ли это из-за сильных порывов ветра, которые могли достигать 110 километров в час.

Как сообщает Rijkwaterstaat со ссылкой на агентство инфраструктуры, поваленные деревья заблокировали движение на автодорогах, а в нескольких местах перевернулись автомобили.

Ранее сообщалось, что норвежский круизный лайнер MS Maud пострадал от отключения электроэнергии из-за того, что в Северном море волна разбила окна на мостике, в результате чего судно потеряло способность к навигации.

Перед этим предупреждали, что британские острова во вторник накроет сильный шторм, что может осложнить логистику и вызвать перебои с электроснабжением.