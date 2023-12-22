Вулкан неподалеку от столицы Исландии затих, но извержение еще может возобновиться

Извержение на полуострове Рейкьянес фактически прекратилось, но это может быть паузой перед новой фазой, а не его окончательным завершением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RUV.

Основные кратеры в 4-километровом разломе, из которых извергалась лава, уже неактивны. В то же время есть признаки того, что в этом районе снова накапливается лава, поэтому извержение может возобновиться.

Метеорологическое агентство с начала суток зафиксировало в районе более 20 мелких подземных толчков.

По словам представительницы агентства Кристин Йонсдоттир, хотя извержение уже не происходит, ситуация может быстро измениться и лучше проявить дополнительную осторожность, поскольку рядом с зоной извержения расположена важная инфраструктура.

Геофизик Магнус Туми Гудмундссон говорит, что процесс накопления лавы перед новым извержением может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но может случиться и так, что в этом месте его уже не будет.

Напомним, извержение на полуострове Рейкьянес началось вечером в понедельник и было более интенсивным, чем предыдущие извержения в этой части Исландии в предыдущие годы.

Началу извержения предшествовали несколько недель повышенной сейсмической активности, которая сильно повредила дома многих жителей близлежащего городка Гриндавик.

Были опасения, что поток лавы пойдет в направлении города, поэтому Гриндавик пытались заблаговременно защитить с помощью стен. Местных жителей несколько раз эвакуировали.