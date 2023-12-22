Зеленський вручив ордени дипломатам і віцепрем’єрці Стефанішиній

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським дипломатам і віцепрем’єрці Ользі Стефанішиній за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм.

Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагородив орденом "За заслуги" II ступеня заступника глави МЗС Миколу Точицького і представника України при ЄС Всеволода Ченцова.

Орден "За заслуги" III ступеня отримали віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина і генконсул України у Франкфурті-на-Майні Вадим Костюк.

Заступницю директора департаменту Міністерства закордонних справ України Світлану Хачатурян президент нагородив орденом княгині Ольги III ступеня.

У своєму зверненні до працівників дипслужби у п'ятницю Зеленський назвав головним політичним результатом року початок переговорів про членство України у Євросоюзі.

Зеленський також окреслив зовнішньополітичні цілі держави на наступний рік і повідомив, що подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону "Про дипломатичну службу".