Зеленский вручил ордена дипломатам и вице-премьеру Стефанишиной

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским дипломатам и вице-премьеру Ольге Стефанишиной за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм.

Об этом говорится в указе президента, обнародованном на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени заместителя главы МИД Николая Точицкого и представителя Украины при ЕС Всеволода Ченцова.

Орден "За заслуги" III степени получили вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и генконсул Украины во Франкфурте-на-Майне Вадим Костюк.

Заместителя директора департамента Министерства иностранных дел Украины Светлану Хачатурян президент наградил орденом княгини Ольги III степени.

В своем обращении к работникам дипслужбы в пятницу Зеленский назвал главным политическим результатом года начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Зеленский также очертил внешнеполитические цели государства на следующий год и сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон "О дипломатической службе".