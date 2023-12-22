ЄС та Україна погодили приєднання нових маршрутів до Транс'європейської транспортної мережі

Європейський Союз оновив індикативні мапи Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) для України та Молдови.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, 22 грудня між Україною та Європейським Союзом було підписане порозуміння високого рівня, яке затверджує прийнятність для обох сторін – України та Європейського Союзу – оновлених індикативних мап Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Остаточно вони будуть схвалені ЄС у квітні 2024 разом з оновленням відповідного регламенту.

Віцепремʼєр з відновлення України, міністр розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну.

Поточне оновлення індикативних мап TEN-T спрямоване на включення нових маршрутів, які ведуть до кордону з Польщею та Молдовою, які були визначені пріоритетними для розвитку залізничного сполучення з ЄС із застосуванням інфраструктури колії європейського стандарту 1435 мм, зокрема ділянки Львів – Рава-Руська – Люблін.

Також йдеться про наступні маршрути:

Одеса – Березино – Басарабська (на Кишинів та Рені, Республіка Молдова)

Житомир – Вінниця – Ямпіль (на Ришикани, Республіка Молдова)

Чоп – Ужгород – Самбір – Львів

Красноград – Полтава, Красноград Харків, Красноград – Дніпро.

Також оновлення карт спрямоване на пониження в статусі маршрутів, які ведуть до кордону з країнами-агресорами. Раніше Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.

Приєднання нових українських маршрутів дасть можливість залучати фінансування ЄС, зокрема грантів Європейської комісії у рамках інструменту Connecting Europe Facility, для реалізації інфраструктурних проєктів, спрямованих на розвиток Транс'європейської транспортної мережі на території України.

Вимогою для відбору таких проєктів є їх розташування на мережі TEN-T.

Логістичні шляхи України стали частиною Транс’європейської транспортної мережі у липні 2022 року.

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