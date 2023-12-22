ЄС та Україна погодили приєднання нових маршрутів до Транс'європейської транспортної мережі
Європейський Союз оновив індикативні мапи Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) для України та Молдови.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, 22 грудня між Україною та Європейським Союзом було підписане порозуміння високого рівня, яке затверджує прийнятність для обох сторін – України та Європейського Союзу – оновлених індикативних мап Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).
Остаточно вони будуть схвалені ЄС у квітні 2024 разом з оновленням відповідного регламенту.
Віцепремʼєр з відновлення України, міністр розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну.
Поточне оновлення індикативних мап TEN-T спрямоване на включення нових маршрутів, які ведуть до кордону з Польщею та Молдовою, які були визначені пріоритетними для розвитку залізничного сполучення з ЄС із застосуванням інфраструктури колії європейського стандарту 1435 мм, зокрема ділянки Львів – Рава-Руська – Люблін.
Також йдеться про наступні маршрути:
- Одеса – Березино – Басарабська (на Кишинів та Рені, Республіка Молдова)
- Житомир – Вінниця – Ямпіль (на Ришикани, Республіка Молдова)
- Чоп – Ужгород – Самбір – Львів
- Красноград – Полтава, Красноград Харків, Красноград – Дніпро.
Також оновлення карт спрямоване на пониження в статусі маршрутів, які ведуть до кордону з країнами-агресорами. Раніше Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.
Приєднання нових українських маршрутів дасть можливість залучати фінансування ЄС, зокрема грантів Європейської комісії у рамках інструменту Connecting Europe Facility, для реалізації інфраструктурних проєктів, спрямованих на розвиток Транс'європейської транспортної мережі на території України.
Вимогою для відбору таких проєктів є їх розташування на мережі TEN-T.
Логістичні шляхи України стали частиною Транс’європейської транспортної мережі у липні 2022 року.
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