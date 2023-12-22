ЕС и Украина согласовали присоединение новых маршрутов к Трансъевропейской транспортной сети

Европейский Союз обновил индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) для Украины и Молдовы.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, 22 декабря между Украиной и Европейским Союзом было подписано понимание высокого уровня, которое утверждает приемлемость для обеих сторон – Украины и Европейского Союза – обновленных индикативных карт Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Окончательно они будут одобрены ЕС в апреле 2024 года вместе с обновлением соответствующего регламента.

Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что это решение является стратегическим шагом в процессе интеграции Украины в ЕС и будет способствовать реализации инициативы "Пути солидарности" по экспорту украинской аграрной продукции и доставки гуманитарной помощи в Украину.

Текущее обновление индикативных карт TEN-T направлено на включение новых маршрутов, ведущих к границе с Польшей и Молдовой, которые были определены приоритетными для развития железнодорожного сообщения с ЕС с применением инфраструктуры колеи европейского стандарта 1435 мм, в частности участка Львов – Рава-Русская – Люблин.

Также речь идет о следующих маршрутах:

Одесса – Березино – Бассарабская (на Кишинев и Рени, Республика Молдова)

Житомир – Винница – Ямполь (на Рышиканы, Республика Молдова)

Чоп – Ужгород – Самбор – Львов

Красноград – Полтава, Красноград Харьков, Красноград – Днепр.

Также обновление карт направлено на понижение в статусе маршрутов, которые ведут к границе со странами-агрессорами. Ранее Еврокомиссия исключила из сети TEN-T российские и белорусские маршруты, а также понизила в статусе маршруты на территории ЕС на стыках с этими странами-агрессорами.

Присоединение новых украинских маршрутов даст возможность привлекать финансирование ЕС, в частности грантов Европейской комиссии в рамках инструмента Connecting Europe Facility, для реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие Трансъевропейской транспортной сети на территории Украины.

Требованием для отбора таких проектов является их расположение на сети TEN-T.

Логистические пути Украины стали частью Трансъевропейской транспортной сети в июле 2022 года.

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