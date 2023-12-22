Ісландія знизила рівень загрози від виверження вулкану

В Ісландії вирішили понизити рівень загрози, що надходить від виверження вулкану, яке почалось на початку цього тижня.

Як пише "Європейська правда", відповідне розпорядження надійшло від Управління цивільного захисту, його заяву наводить агентство Reuters.

Виверження почалося після кількох тижнів сейсмічної активності на півострові Рейк’янес, яка призвела до повної евакуації міста з 4 тисячами жителів.

"Сьогодні на вулкані не спостерігається видимої активності, тому було ухвалене таке рішення", – заявили в Управлінні цивільного захисту, додавши, що рівень загрози знизили з "надзвичайної ситуації" до "небезпеки".

Представниця Метеорологічного агентства Ісландії Крістін Йонсдоттір раніше зазначала: хоча виверження вже не відбувається, ситуація може швидко змінитися і краще проявити додаткову обережність, оскільки поруч з зоною виверження розташована важлива інфраструктура.

Процес накопичення лави перед новим виверженням може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, але може статися і так, що у цьому місці виверження вже не буде.

Виверження на півострові Рейк’янес почалося ввечері у понеділок і було інтенсивнішим, ніж попередні виверження у цій частині Ісландії в попередні роки.

Були побоювання, що потік лави піде у напрямку міста Гріндавік, тому населений пункт намагалися завчасно захистити за допомогою мурів. Місцевих мешканців кілька разів евакуйовували.