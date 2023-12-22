Исландия снизила уровень угрозы от извержения вулкана

В Исландии решили снизить уровень угрозы, поступающей от извержения вулкана, которое началось в начале этой недели.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее распоряжение поступило от Управления гражданской защиты, его заявление приводит агентство Reuters.

Извержение началось после нескольких недель сейсмической активности на полуострове Рейкьянес, которая привела к полной эвакуации города с 4 тысячами жителей.

"Сегодня на вулкане не наблюдается видимой активности, поэтому было принято такое решение", – заявили в Управлении гражданской защиты, добавив, что уровень угрозы снизили с "чрезвычайной ситуации" до "опасности".

Представительница Метеорологического агентства Исландии Кристин Йонсдоттир ранее отмечала: хотя извержения уже не происходит, ситуация может быстро измениться и лучше проявить дополнительную осторожность, поскольку рядом с зоной извержения расположена важная инфраструктура.

Процесс накопления лавы перед новым извержением может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но может случиться и так, что в этом месте извержения уже не будет.

Извержение на полуострове Рейкьянес началось вечером в понедельник и было более интенсивным, чем предыдущие извержения в этой части Исландии в предыдущие годы.

Были опасения, что поток лавы пойдет в направлении города Гриндавик, поэтому населенный пункт пытались заблаговременно защитить с помощью стен. Местных жителей несколько раз эвакуировали.