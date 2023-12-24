Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель опасается, что страх европейских избирателей перед неизвестностью может подтолкнуть их к голосованию за правых популистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью The Guardian.

Топ-дипломат ЕС считает, что в 2024 году выборы в Европарламент могут стать такими же судьбоносными, как и президентские выборы в США.

"Я боюсь страха, я боюсь, что европейцы голосуют, потому что они боятся. Научно доказано, что страх перед неизвестностью и неопределенностью порождает гормон, который требует реакции безопасности. Это факт", – пояснил он.

Боррель обратил внимание на победы правых партий по всей Европе, связав их с обеспокоенностью населения миграцией и уровнем жизни.

Он признал, причины для беспокойства действительно есть, но призвал избирателей поддержать политические силы, которые могут представить четкий анализ ситуации, добавив, что Европа до сих пор является привлекательной моделью для людей со всего мира.

"Мы являемся магнитом для сотен тысяч людей, которые хотят приехать жить в Европу. И легко понять почему, если сравнить наш уровень жизни. Мы являемся лучшим сочетанием политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности, которое человечество смогло создать", – добавил дипломат.

Как известно, следующие выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Европейские выборы проходят в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. От их результатов зависит не только состав Европейского парламента, но и ключевые должности в других институтах ЕС, в частности, президента Европейской комиссии.