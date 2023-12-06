Опитування: Більшість громадян ЄС цікавляться виборами до Європарламенту

Останнє опитування Євробарометру, присвячене прийдешнім виборам до Європейського парламенту у 2024 році, показує, що рівень зацікавленості в них серед європейських громадян зберігається й помітно зріс у порівнянні з попередніми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Європарламенті, на замовлення якого відбулось опитування.

Як показали результати опитування, більшість громадян ЄС (72%) вважають, що їхня країна виграла від членства в Євросоюзі. Серед причин найчастіше згадували роль ЄС у підтриманні миру та зміцненні безпеки (34%) та покращення співпраці між країнами-членами (34%).

70% опитаних громадян ЄС вказали, що дії ЄС справді впливають на їхнє повсякденне життя. Пріоритетними для Союзу називали насамперед боротьбу з бідністю та соціальною ізоляцією (36%); охорону здоров'я (34%); боротьбу зі зміною клімату та підтримку економіки й створення нових робочих місць (по 29%).

Питання міграції та притулку (18%) потрапило в топ-10 пріоритетів ЄС, на думку його громадян, причому його підтримка зросла на сім відсоткових пунктів з осені 2022 року.

З наближенням виборів до Європарламенту 2024 року більшість громадян ЄС (53%) хотіли б, щоб Європарламент відігравав більш важливу роль у Євросоюзі, причому така більшість присутня у 21 державі-члені.

Більшість європейців (57%) зацікавлені в майбутніх виборах до Європейського парламенту, що є стабільним результатом порівняно з весною цього року, але на шість відсоткових пунктів вище, ніж восени 2018-го.

А 68% респондентів заявили, що, найімовірніше, проголосували б на виборах до Європарламенту, якби вони відбулись через тиждень. Це на дев'ять відсоткових пунктів більше, ніж восени 2018 року.

"Це опитування Євробарометру показує, що Європа має значення. У цьому складному геополітичному та соціально-економічному контексті громадяни довіряють Європейському Союзу у пошуку рішень", – прокоментувала голова Європарламенту Роберта Метсола.

Як відомо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Європейські вибори відбуваються в 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, президента Європейської комісії.