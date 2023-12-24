Ирландия подтвердила, что олени Санты соответствуют нормам ЕС и могут въехать

Министр сельского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог официально разрешил оленям, запряженным в санях Санта Клауса, въехать на территорию Европейского Союза.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте министерства в воскресенье, 24 декабря, сообщает "Европейская правда".

Макконалог заверил, что ежегодно Санта-Клаус и его эльфы-ветеринары тесно сотрудничают с ирландским правительством, чтобы "убедиться, что оленья упряжка в хорошей физической форме, здоровая и готова доставить подарки ирландским детям по всей стране".

"Грот оленей Санты (место происхождения) был утвержден в соответствии с законодательством о здоровье животных (Регламент ЕС 2016/429) на соответствие требованиям импорта, изложенным в делегированном Регламенте Еврокомиссии 2020/692", – говорится в сообщении.

Соответственно, олени Санта Клауса получили лицензии на перемещение через территорию Ирландии.

В конце Макконалог пожелал ирландским детям ложиться спать как можно раньше, чтобы Санта с оленями "могли успешно выполнить свою важную работу", и поблагодарил ирландских фермеров за морковь, которую они выращивают для этих животных.

Ранее в этом месяце премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил, что официально дал Санта-Клаусу разрешение пересечь границу в ночь на 25 декабря, чтобы доставить детям подарки.

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