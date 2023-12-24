На узбережжя Данії через шторм вимило взуття, холодильники й багато чого ще

Контейнеровоз данської транспортної компанії Maersk потрапив у шторм у Північному морі, в результаті чого вміст частини контейнерів вимило на північне узбережжя Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це від суботи пишуть численні данські ЗМІ, зокрема Nordjyske, TV2 і DR.

Контейнеровоз Mayview Maersk потрапив у шторм "Пія" в Північному морі, про що стало відомо у п’ятницю, 22 грудня. Судно прямувало з німецького Бремегавена до польського портового міста Гданськ, де мало прибути 24 грудня.

Понад 40 контейнерів, за оцінками данських ЗМІ, змило в море, причому частину з них уже прибило до північного узбережжя Данії.

Серед вантажу, який опинився на березі, – взуття, холодильники, лікарські товари, деталі від іграшок тощо.

Згідно із законодавством Данії, всі ці речі вважаються власністю компанії Maersk, тому наглядачі на пляжах чекають, поки представники компанії з ними зв’яжуться й зберуть їх – тим паче, що солона вода роз’їдає деякі з них.

Попри це, дехто все одно намагається вкрасти вимите на берег. У суботу ввечері поліція Північної Ютландії конфіскувала 14 компресорів, які, ймовірно, намагались забрати з берега в селі Блохус на північному узбережжі.

У 2018 році протягом кількох днів щонайменше у трьох місцях на польських пляжах знаходили сигнальні ракети з підводних човнів російського виробництва.