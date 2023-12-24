На побережье Дании из-за шторма вымыло обувь, холодильники и многое другое

Контейнеровоз датской транспортной компании Maersk попал в шторм в Северном море, в результате чего содержимое части контейнеров вымыло на северное побережье Дании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом с субботы пишут многочисленные датские СМИ, в частности Nordjyske, TV2 и DR.

Контейнеровоз Mayview Maersk попал в шторм "Пия" в Северном море, о чем стало известно в пятницу, 22 декабря. Судно направлялось из немецкого Бремегавена в польский портовый город Гданьск, куда должно было прибыть 24 декабря.

Более 40 контейнеров, по оценкам датских СМИ, смыло в море, причем часть из них уже прибило к северному побережью Дании.

Среди груза, который оказался на берегу, – обувь, холодильники, лекарственные товары, детали от игрушек и тому подобное.

Согласно законодательству Дании, все эти вещи считаются собственностью компании Maersk, поэтому надзиратели на пляжах ждут, пока представители компании с ними свяжутся и соберут их – тем более, что соленая вода разъедает некоторые из них.

Несмотря на это, некоторые все равно пытаются украсть вымытые на берег. В субботу вечером полиция Северной Ютландии конфисковала 14 компрессоров, которые, вероятно, пытались забрать с берега в селе Блохус на северном побережье.

В 2018 году в течение нескольких дней по меньшей мере в трех местах на польских пляжах находили сигнальные ракеты с подводных лодок российского производства.