Ультраправий переможець виборів у Нідерландах хоче, щоб у Туреччині обрали нового лідера

Ультраправий політик Герт Вілдерс, який здобув перемогу на парламентських виборах у Нідерландах, закликав громадян Туреччини обрати нового лідера, який би підтримував відділення релігії від політики.

Про це Вілдерс написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Я виграв вибори в Нідерландах. І я хотів би, щоб турецькі громадяни, які підтримують секуляризм і кемалізм, обрали нового лідера, який зможе перемогти на наступних виборах", – йдеться у дописі політика.

Агентство Bloomberg нагадує, що Вілдерс вже не вперше піддає критиці турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана і закликає Туреччину обрати нового лідера, який "зупинить приплив більшої кількості арабів до Туреччини, захистить турецьких жінок, підтримає робітничий клас і зупинить корупцію".

Вілдерс вже давно закликає обмежити імміграцію мусульман до Нідерландів.

Очолювана Вілдерсом Партія свободи стала найбільшою фракцією в нижній палаті парламенті, отримавши 37 місць. За нею йде альянс "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) з 25 місцями. Народна партія за свободу і демократію чинного голови уряду Марка Рютте, яка пішла на вибори під керівництвом Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, матиме 24 мандати.

Вілдерс залишився фактично без шансів сформувати уряд з більшістю у парламенті після того, як дві найбільші партії правого спектра заявили, що не хочуть у коаліцію з Партією свободи.

Читайте також: "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.