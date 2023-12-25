Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера

Ультраправый политик Герт Вилдерс, который одержал победу на парламентских выборах в Нидерландах, призвал граждан Турции избрать нового лидера, который бы поддерживал отделение религии от политики.

Об этом Вилдерс написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Я выиграл выборы в Нидерландах. И я хотел бы, чтобы турецкие граждане, которые поддерживают секуляризм и кемализм, выбрали нового лидера, который сможет победить на следующих выборах", – говорится в заметке политика.

Агентство Bloomberg напоминает, что Вилдерс уже не впервые подвергает критике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и призывает Турцию избрать нового лидера, который "остановит приток большего количества арабов в Турцию, защитит турецких женщин, поддержит рабочий класс и остановит коррупцию".

Вилдерс уже давно призывает ограничить иммиграцию мусульман в Нидерланды.

Возглавляемая Вилдерсом Партия свободы стала крупнейшей фракцией в нижней палате парламента, получив 37 мест. За ней следует альянс "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) с 25 местами. Народная партия за свободу и демократию действующего главы правительства Марка Рютте, которая пошла на выборы под руководством Дилан Ешильгёз-Зегериус, будет иметь 24 мандата.

Вилдерс остался фактически без шансов сформировать правительство с большинством в парламенте после того, как две крупнейшие партии правого спектра заявили, что не хотят в коалицию с Партией свободы.

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