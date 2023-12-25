В ОП поделились ожиданиями от возможных переговоров Зеленского с Орбаном

В Офисе президента Украины заявляют, что возможные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут касаться широкого спектра двусторонних отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

На вопрос, о чем могут быть переговоры с Орбаном, он ответил: "О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств".

"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучшего в дипломатии, чем переговоры с глазу на глаз, не придумано", – добавил Жовква.

Как известно, Венгрия и Украина почти не вели контактов на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но в последние недели они активизировались на разных уровнях. Среди прочего, ведутся переговоры об организации встречи президента Владимира Зеленского с Орбаном.

Ранее Зеленский заявил, что во время короткой встречи в Аргентине он просил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.