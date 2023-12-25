Прикордонники Молдови привітали з Різдвом українських колег

Прикордонники Молдови привітали українських колег із Різдвом на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Оркестр Прикордонної поліції Республіки Молдова завітав у пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на Одещині та виконав новорічно-різдвяні композиції, а також українські колядки.

Як йдеться в повідомленні, українські прикордонники, а також усі, хто в цей момент перетинав українсько-молдовський кордон, "ненадовго поринули в чарівну атмосферу святкового дійства".

"Зберігаємо традиції, напередодні зимових свят дивуємо колег з України і подорожніх колядками та віншуванням!", – заявили прикордонники Молдови.

Нагадаємо, напередодні міністр сільського господарства Ірландії Чарлі Макконалог офіційно дозволив оленям, запряженим у санях Санта-Клауса, в’їхати на територію Європейського Союзу.

Крім того, 24-річний житель міста Фрозіноне в центральній Італії на ім’я Маріо втік з-під домашнього арешту до в’язниці, пояснивши цей крок бажанням зустріти Різдво не на самоті.