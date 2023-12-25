Пограничники Молдовы поздравили с Рождеством украинских коллег
Понедельник, 25 декабря 2023, 15:41
Пограничники Молдовы поздравили украинских коллег с Рождеством на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".
Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Оркестр Пограничной полиции Республики Молдова посетил пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" в Одесской области и исполнил новогодне-рождественские композиции, а также украинские колядки.
Как говорится в сообщении, украинские пограничники, а также все, кто в этот момент пересекал украинско-молдавскую границу, "ненадолго окунулись в волшебную атмосферу праздничного действа".
"Сохраняем традиции, накануне зимних праздников удивляем коллег из Украины и путников колядками и поздравлениями!", – заявили пограничники Молдовы.
Напомним, накануне министр сельского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог официально разрешил оленям, запряженным в санях Санта Клауса, въехать на территорию Европейского Союза.
Кроме того, 24-летний житель города Фрозиноне в центральной Италии по имени Марио сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, объяснив этот шаг желанием встретить Рождество не в одиночестве.