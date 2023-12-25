Пограничники Молдовы поздравили с Рождеством украинских коллег

Пограничники Молдовы поздравили украинских коллег с Рождеством на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Оркестр Пограничной полиции Республики Молдова посетил пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" в Одесской области и исполнил новогодне-рождественские композиции, а также украинские колядки.

Как говорится в сообщении, украинские пограничники, а также все, кто в этот момент пересекал украинско-молдавскую границу, "ненадолго окунулись в волшебную атмосферу праздничного действа".

"Сохраняем традиции, накануне зимних праздников удивляем коллег из Украины и путников колядками и поздравлениями!", – заявили пограничники Молдовы.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог официально разрешил оленям, запряженным в санях Санта Клауса, въехать на территорию Европейского Союза.

Кроме того, 24-летний житель города Фрозиноне в центральной Италии по имени Марио сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, объяснив этот шаг желанием встретить Рождество не в одиночестве.