У Франції на ворота мечеті повісили голову і тушу кабана

У французькому місті Віньє-Сюр-Сен, що у передмісті Парижа, на ворота мечеті невідомі повісили голову і тушу кабана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Parisien.

Інцидент трапився у неділю, 24 грудня.

Мусульманська культурна асоціація міста засудила "боягузтво і безчестя" цього "нового ісламофобського акту".

"Зараз період шкільних канікул. Багато родин користуються нагодою, щоб відвести своїх дітей до мечеті. Ми повинні були знайти правильні слова, щоб пояснити їм, чому відбувається таке видовище", – йдеться в заяві, до якої додаються фотографії.

Parisien

Як заявив мер міста Томас Шазаль, це перший подібний випадок. Він припускає, що до цього причетні не місцеві мешканці, і висловив сподівання, що поліція знайде винних.

Нагадаємо, на початку грудня представники 10 європейських країн підписали заяву, що попереджає про зростання злочинів на ґрунті ненависті проти мусульман, а також євреїв.