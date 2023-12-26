Во Франции на ворота мечети повесили голову и тушу кабана
Во французском городе Винье-Сюр-Сен, что в пригороде Парижа, на ворота мечети неизвестные повесили голову и тушу кабана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Parisien.
Инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря.
Мусульманская культурная ассоциация города осудила "трусость и бесчестие" этого "нового исламофобского акта".
"Сейчас период школьных каникул. Многие семьи пользуются случаем, чтобы отвести своих детей в мечеть. Мы должны были найти правильные слова, чтобы объяснить им, почему происходит такое зрелище", – говорится в заявлении, к которому прилагаются фотографии.
Как заявил мэр города Томас Шазаль, это первый подобный случай. Он предполагает, что к этому причастны не местные жители, и выразил надежду, что полиция найдет виновных.
Напомним, в начале декабря представители 10 европейских стран подписали заявление, предупреждающее о росте преступлений на почве ненависти против мусульман, а также евреев.