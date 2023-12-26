У Румунії підтвердили загибель вже 5 людей внаслідок пожежі у гостьовому будинку

Внаслідок пожежі в гостьовому будинку у повіті Прахова в Румунії підтвердили загибель вже п’яти осіб.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Рятувальники на цей час підтвердили загибель чотирьох дорослих та однієї дитини.

Ще трьох людей вважають зниклими безвісти.

Загалом на момент пожежі у будинку, наскільки відомо, було 26 осіб. Вісімнадцять гостей встигли вчасно вибратися з будівлі. Одна дитина і один дорослий з них отримали незначні опіки.

ЗМІ дізналися, що власник будівлі після перевірок 2019 року отримав неодноразові попередження за невідповідність критеріям протипожежної безпеки. На місці пожежі проводять слідчі дії.