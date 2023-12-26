У Румунії внаслідок пожежі в гостьовому будинку загинули троє людей

У вівторок вранці на півдні Румунії спалахнула масштабна пожежа в гостьовому будинку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Починаючи з 6:29 ранку, був активований "Червоний план втручання", і почалися роботи з гасіння пожежі. На місце події спрямували десять пожежних машин, чотири машини швидкої допомоги, а також чотири машини рятувальників, повідомили в Інспекції з надзвичайних ситуацій Прахова.

фото ISU Prahova

Префект повіту Прахова Вірджіліу Нану повідомив, що загорілася дерев'яна будівля, яка складається з першого поверху і горища.

Вісім людей опинилися в пастці полум'я після того, як вогонь охопив усю будівлю.

За даними місцевої влади Прахова, коли спалахнуло полум'я, в гостьовому будинку перебували 26 осіб. З них 18 самостійно евакуювалися, з них 2 людини були доставлені до лікарні з незначними опіками.

Троє людей, в тому числі дитина, були знайдені мертвими, а ще 5 людей шукають у згорілій будівлі.

За інформацією Digi24, в будівлі проходила приватна вечірка, організована власником гостьового будинку. Серед зниклих безвісти – його дитина. За даними джерел порталу, власник помешкання був оштрафований у 2020 році за відсутність дозволу на протипожежну безпеку.

На початку грудня в результаті пожежі в лікарні міста Тіволі за 30 км від Рима загинули четверо людей.

Перед цим через пожежу у лікарні однієї з комун Брюсселя евакуювали кілька десятків пацієнтів; поширення вогню вдалося швидко зупинити.