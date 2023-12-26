ЄС відреагував на рішення Сербії щодо косовських номерів

Євросоюз привітав рішення сербського уряду дозволити в’їзд автомобілів із реєстраційними номерами частково визнаного Косова і очікує аналогічних кроків від Приштини.

Як передає "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано.

"ЄС вітає рішення Сербії про офіційне визнання косовських номерних знаків як позитивний крок у виконанні Угоди про шлях до нормалізації, а також попередніх зобов'язань у рамках Діалогу щодо свободи пересування", – написав він.

За словами Стано, цей крок демонструє, що прогрес у процесі нормалізації відносин між Сербією і Косово є можливим.

"Це також крок у правильному напрямку до кращої регіональної та інтеграції Західних Балкан, що в кінцевому підсумку принесе користь громадянам регіону", – заявив речник.

"Тепер ЄС очікує, що Косово відповість аналогічним чином", – додав він.

Раніше уряд Сербії ухвалив рішення дозволити в’їзд автомобілів із реєстраційними номерами частково визнаного Косова з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, що в самому Косові з 15 грудня зобов'язали змінити автомобільні номери на косовські всіх власників авто, включно із сербським населенням північних муніципалітетів. Імовірно, саме для них і була ухвалена постанова сербського уряду.

Як відомо, питання зміни номерних знаків авто минулого року викликало напруженість між Косовом і Сербією. Посадовці й поліцейські в чотирьох північних косовських муніципалітетах пішли у відставку на знак протесту проти цього рішення.

Приштина й Белград за посередництва ЄС намагаються нормалізувати відносини. Для Косова є проблемним питання надання окремого статусу північним муніципалітетам, населеним переважно сербами, в чому воно вбачає загрозу здійснення тиску з боку Белграда. Сербія ж не визнає незалежності Косова й називає його автономним краєм у своєму складі.