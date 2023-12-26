ЕС отреагировал на решение Сербии по косовским номерам

Евросоюз приветствовал решение сербского правительства разрешить въезд автомобилей с регистрационными номерами частично признанного Косово и ожидает аналогичных шагов от Приштины.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написал внешнеполитический советник ЕС Петер Стано.

"ЕС приветствует решение Сербии об официальном признании косовских номерных знаков как положительный шаг в выполнении Соглашения о пути к нормализации, а также предыдущих обязательств в рамках Диалога о свободе передвижения", – написал он.

По словам Стано, этот шаг демонстрирует, что прогресс в процессе нормализации отношений между Сербией и Косово возможен.

"Это также шаг в правильном направлении к лучшей региональной и интеграции Западных Балкан, что в конечном итоге принесет пользу гражданам региона", – заявил спикер.

"Теперь ЕС ожидает, что Косово ответит аналогичным образом", – добавил он.

Ранее правительство Сербии приняло решение разрешить въезд автомобилей с регистрационными номерами частично признанного Косово с 1 января 2024 года.

Напомним, что в самом Косове с 15 декабря обязали сменить автомобильные номера на косовские всех владельцев авто, включая сербское население северных муниципалитетов. Вероятно, именно для них и было принято постановление сербского правительства.

Как известно, вопрос смены номерных знаков авто в прошлом году вызвал напряженность между Косовом и Сербией. Чиновники и полицейские в четырех северных косовских муниципалитетах ушли в отставку в знак протеста против этого решения.

Приштина и Белград при посредничестве ЕС пытаются нормализовать отношения. Для Косова является проблемным вопрос предоставления отдельного статуса северным муниципалитетам, населенным преимущественно сербами, в чем оно видит угрозу оказания давления со стороны Белграда. Сербия же не признает независимость Косова и называет его автономным краем в своем составе.