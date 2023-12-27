Макрон попросив Конституційну раду перевірити закон про імміграцію, що розсварив його соратників
Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Конституційної ради щодо перевірки на відповідність конституції нового закону про імміграцію, яким серйозно невдоволене "ліве крило" соратників президента і більшість депутатів від політсил лівого ухилу.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Своїм зверненням до Конституційної ради Макрон сподівається примирити однопартійців та, можливо, усунути з проєкту пункти, які викликали найбільші суперечки.
Серед іншого, це багаторічні міграційні квоти, визнання правопорушенням нелегального проживання, варіативність соціальних виплат залежно від працевлаштування та тривалості перебування іммігрантів у Франції.
Перед цим до Конституційної ради звернулися з окремими запитами також прем’єрка Елізабет Борн та понад 60 депутатів лівих політсил.
Нагадаємо, законопроєкт про імміграцію є вкрай важливим для Макрона, його схвалення було однією з передвиборчих обіцянок. Проте спершу у Національній асамблеї взагалі не вдалося винести проєкт на розгляд – партії президента довелося шукати компроміси з правими "Республіканцями", внаслідок чого законопроєкт став жорсткішим.
Це, у свою чергу, обурило частину депутатів з партії Макрона та спричинило розкол в уряді.
Детальніше про проєкт, що спричинив суперечки в уряді, читайте у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію